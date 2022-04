Läänemaale tuli juurde kuus positiivset koroonatesti

Pühapäeva hommikuks andsid läänlased kuus uut positiivset koroonatesti ehk 26 % kõigist Läänemaal testitutest.

17. aprilli hommikuse seisuga on haiglas 207 koroonaviirusega nakatunud patsienti. Neist 89 vajab haiglaravi raskeloomulise COVID-19 tõttu, nendest 53 ehk 59,6% on vaktsineerimata ja 36 ehk 40,4% on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.

Viimase 7 päeva jooksul on 100 000 täielikult vaktsineeritud elaniku kohta haiglasse sattunud keskmiselt 0,5 vaktsineeritud inimest päevas ja 100 000 vaktsineerimata inimese kohta haiglasse sattunud keskmiselt 1,4 vaktsineerimata inimest päevas.

Ööpäeva jooksul avati haiglates 10 uut haigusjuhtu, millest neljal vajasid patsiendid hospitaliseerimist sümptomaatilise COVID-19 tõttu. Viimase 10 päeva jooksul on haiglaravile lisandunud keskmiselt 9,6 sümptomaatilist COVID-19 patsienti päevas. Suri viis koroonaviirusega nakatunud inimest, kellest neli olid vaktsineerimata: 71-aastane naine, 81-aastane mees, kaks 85-aastast naist ja 94-aastane naine.

Kogu Eestis analüüsiti viimase ööpäeva jooksul 1689 testi, millest 281 osutus positiivseks. Viimase 7 päeva jooksul on 100 000 täielikult vaktsineeritud elaniku kohta nakatunud keskmiselt 30 vaktsineeritud inimest päevas ja 100 000 vaktsineerimata inimese kohta nakatunud keskmiselt 36 vaktsineerimata inimest päevas.

Ööpäeva jooksul manustati 183 vaktsiinidoosi, neist uusi vaktsineerimisi alustati 25. Tänahommikuse seisuga on lisa- või tõhustusdoosi saanud 449 773 inimest. Kogu Eesti elanikkonna hõlmatus kahe vaktsiinidoosiga on 63,5%.