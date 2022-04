Läänemaale tuli viis uut nakatunut

Viimase ööpäeva jooksul lisandus Läänemaale viis uut positiivset koroonatesti, see on 26 % testitutest.

Laupäevahommikuse seisuga vajab raskeloomulise COVID-19 tõttu haiglaravi 89patisenti, kellest 53 ehk 59,6% on vaktsineerimata ja 36 ehk 40,4% on vaktsineeritud. Kokku on nakatunuid haiglas 223.

Ööpäeva jooksul avati haiglates 13 uut haigusjuhtu, seitsmel neist vajasid patsiendid hospitaliseerimist sümptomaatilise COVID-19 tõttu. Suri kolm koroonaviirusega nakatunud inimest, kellest kaks olid vaktsineerimata.

Ööpäeva jooksul manustati 109 vaktsiinidoosi, neist uusi vaktsineerimisi alustati 19. Tänahommikuse seisuga on lisa- või tõhustusdoosi saanud 449 613 inimest. Kogu Eesti elanikkonna hõlmatus kahe vaktsiinidoosiga on 63,5%.