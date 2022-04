Jaama tänav sai pühadekaunistused

Haapsalu Linnahooldus pani Jaama tänava lillepottidesse lihavõtte kaunistused – kunstmurul istuvad puidust jänkud pajutibudega.

Linnahoolduses heakorra eest vastutav Kairi Siitsmann ütles, et mõte lihavõteteks Jaama tänavale midagi teha sündis tal kui meisterdas lipuväljakule pääsukesi. Siitsmanni sõnul on kaunistused valmistatud taaskasutatud materjalidest, näiteks muru jänkude all on Haapsalu staadionilt pärit kunstmuru.

Siitsmann ütles, et kaua kaunistusi väljas hoida ei saa, sest need on seotud konkreetse pühaga, kuid lootis, et jänkud on väljas nii kaua kuni pottidesse tulevad võõrasemad. Nende istutamise aeg sõltub nii ilmadest kui ka tarnijatest, kuid tõenäoliselt on lilled väljas aprilli lõpus.