Läänemaa veebipolitseinik oma töös hätta ei jää

Aasta alguses Lääne-, Hiiu- ja Saaremaal tööd alustanud veebipolitseinik Elina Laas näeb oma tööl pikka tulevikku.

Laas on varem töötanud nii abi- kui ka patrullpolitseinikuna. Veebipolitseiniku tööd ta aga kiidab: „Töö on siiani olnud põnev ja vaheldusrikas. Lahendamatuid probleeme pole veel olnud.” Enim muresid on tulnud Haapsalu ja linna lähiümbruse inimestelt. Kõige vähem muresid on tulnud Hiiumaalt ja Vormsilt.

