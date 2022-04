Keven Ungert, Marek Turu, Reena Raudne-Klooster tulid tennises turniirivõitjateks

Tallinki tennisekeskuses Eesti I liiga turniiril olid edukad Marek Turu ja Ott Raidla.

Turu on viimasel ajal turniiridel mänginud harva, kuid kui seda teeb, siis edukalt. Esmalt võitis Turu Kazimir Herchykau 6-3 6-3, seejärel võttis maha esimese asetuse Erki Tuiki 6-1 6-4. Poolfinaal viis kokku Turu Raidlaga, kellele ta samuti võimalust ei andnud. Tulemusega 6-1 6-3 jõudis ta finaali, kus teda ootas konkurent Erko Kõrgema. Finaal oli finaali vääriline, mõlemapoolsete võimalustega, millest võitjana väljus Turu, seekord tulemusega 7-5 6-3. Raidla sai kirja enne poolfinaali Turuga kaks head võitu. Esmalt Mattias Rauni üle 6-1 6-4 ja seejärel veerandfinaalis Madis Tarumi üle 6-4 6-2. Turniirivõit ja III koht klubile.

Tallinki tennisekeskuses toimunud Eesti IV liiga turniiril tegi suurepärase esituse Reena Raudne-Klooster, võites kõik mängud ja tulles turniirivõitjaks! Teise asetuse saanud Raudne-Klooster oli esimeses ringis vaba, seejärel võitis Laura Silma 6-3 ja veerandfinaalis turniiri tasavägiseimas mängus Maili Arro 7-6(5). Poolfinaalis oli Raudne-Klooster parem Jana Gozonovast 6-4 ning turniirivõit tuli võiduga Stella Leego üle tulemusega 6-3.

Haapsalus Eesti Noorteliiga I turniir oli meile edukas. Poiste turniiril võitis Keven Ungert, tüdrukute turniiril jõudis Simona Ladva finaali. Keven oli esimeses ringis vaba, seejärel võitis Sverre Haasi 4-0 4-0 ja veerandfinaalis Hannes Rabi 5-4(0) 4-2. Poolfinaalis oli Ungert kindlalt üle Jan-Elmar Sarapikust 4-0 4-2 ja finaalis tuli võit peale tasavägist mängu esimese asetuse saanud Torm Helde üle tulemusega 2-4 4-0 10-8.

Ladva võitis veerandfinaalis Lore Leismanni 4-0 4-0, poolfinaalis Meribel Kimberi 4-1 5-3. Finaalis tegi Ladva palju lihtvigu ja kaotus Karola Viherpuule 0-4 2-4 oli tõsiasi. Poiste turniiril veel mänginud Gregor ja Egert Trave said mõlemad võite ja kaotusi. Gregor võitis esmalt Mihkel-Rein Nellise 4-0 4-0 kuid kaotas siis Jan-Elmar Sarapikule 0-4 4-5(3). Egertil esimeses ringis napp kaotus Johann Jürgen Hünersonilt 4-5(4) 0-4 8-10, siis lohutusturniiril võit Filipp Havanski üle 9-8(9) ja poolfinaalis kaotus Karm Heldele 1-8.

Viimsi tennisehallis toimunud Eesti I ja II liiga paarismänguturniiridel mängisid Karin Kanepi, Kaja Ladva, Marelle Saar ja Annika Mändla. Karin Kanepi koos Karin Küttisega olid I liigas väga lähedal turniirivõidule, kaotades otsustava mängu ülinapilt 6-7(6) 6-7(6) Inga-Kai Polonski/Helen Tällile. Kokkuvõttes 3 võidu ja 1 kaotusega II koht. Teises liigas mängisid hästi Kaja/Marelle jõudes 4-6 6-3 10-8 võiduga Marin Daniel/Liis Elmeti üle veerandfinaali. Seal tuli kaotus 4-6 2-6 Ülle Kirsimägi/Kai Uudeküllilt 4-6 2-6. Annika koos Anastassia Solovievaga said napi kaotuse esimeses ringis Triinu Paas/Thara-Liis Tullilt 3-6 7-5 11-13.

Tartus Tähtvere tennisekeskuses Eesti GP turniiril osales Maily Märss. Üksikmängus jõudis Maily 16 parema hulka saades Brit Martinilt loobumisvõidu. Seal läks ta kokku esimese asetuse saanud Valeria Gorlatšiga ja mäng kujunes vastu ootusi päris tasavägiseks. Lõpuks oli Maily sunnitud tunnistama vastase paremust 4-6 4-6. Paremini läks seekord paarismängus kus koos Hanna Grete Katarina Hoopiga jõudis Maily poolfinaali. Veerandfinaalis said nad hea võidu Marie Johanna Lapimaa/Polina Ramenskaja üle 0-6 6-0 10-5. Poolfinaalis näitasid nad samuti head mängu kuid lõpuks tuli kaotus turniiri hilisematelt võitjatelt Aissia Aleksandra Kivi/Gerda Reinarult 4-6 2-6. III koht Eesti täiskasvanute GP turniirilt on hea saavutus.

Tartus Veeriku tennisekeskuses Eesti noorte GP turniiril mängis edukalt Patrik Rainer Kaljula jõudes P18 II poolfinaali. Esmalt võitis Patrik Oliver Pariku 6-1 7-5, seejärel veerandfinaalis Robin Kilpi 6-2 6-1. Kuigi poolfinaalis tuli kaotus vastu võtta Hendrik Katmukilt 3-6 1-6, on III koht tubli saavutus.

Tondi Foruse tennisekeskuses Eesti III liiga turniiril jõudis Ilo Toom 64 osavõtjaga tabelis 16 parema hulka. Esmalt võitis Ilo Roman Jaiki 6-4 6-4. Seejärel sai Ilo esimese võidu Kalle Muuli üle, kellega loos on teda korduvalt kokku viinud. Seekord oli see küll loobumisvõit, aga hakatuseks hea seegi. See võit viis ta 16 hulka kus paraku tuli kaotus vastu võtta Rain Kirjanenilt 4-6 4-6.