Made Balbat näitab raamatukogus oma digipilte

Haapsalu raamatukogus avas oma digigraafika näituse kunstnik Made Balbat, kelle „Alice Imedemaal” raamatusse joonistatud pildid valisid lapsed tänavusel Nukitsa konkursil teisele kohale.

Balbat ei ole Haapsalus sugugi esimest korda. „Olen siin veetnud ühe suve, kui mu lapsed olid väikesed,” meenutas ta. Haapsalu raamatukogus oli aga kunstnik esimest korda. „Mul on hea meel, et ruumid need pildid omaks võtsid,” ütles Balbat. Viimasel kolmel aastal on ta oma näitustega mööda Eestit tuuritanud.

Balbat on omaaegse kunstiinstituudi lõpetanud graafikuna, aga juba kaua tegutsenud raamatuillustratsiooni vallas. Digipiltidega raamatute illustreerimiseni jõudis ta 2011. aastal tänu Olivia Saarele, kes teda oma raamatut illustreerima kutsus. „Mul ikka kõrvad liikusid, kui sain teada, et Olivia tahab minu pilte,” muheles ta.

