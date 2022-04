Galerii: Posti tänava remont jõudis Maxima ette

Malle-Liisa Raigla fotod

Täna jõudis Posti tänava remont Maxima ette, mille eest töömehed eemaldavad tänavakive.

Varem on ehitajad öelnud, et Maxima ees teevad nad remonti ühe korraga, et võimalikult vähe poekülastajaid segada. Ehitustööde tõttu toidupoodi pääsemine takistatud ei ole.

Posti tänava remont jätkus esmaspäeval pärast neli kuud kestnud tehnoloogilist pausi. Ehitus peaks valmis saama juunis.

Posti tänava remont algas mullu 5. juulil ja pidanuks valmis saama tänavu 31. jaanuariks. Novembri lõpus saabunud külma tõttu pandi tee-ehitus detsembrist pausile ja tee avati liiklusele ühesuunalisena.

Teeremont läheb linnale maksma 3,6 miljonit eurot. Teed ehitab YIT Eesti AS.