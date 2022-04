Läänemaal Nõval elav endine kaitseväe peastaabi ülem, kindralmajor Neeme Väli liitus Keskerakonnaga, kirjutas ERR

Väli sõnul on tema jaoks on oluline riigikaitse areng, misõttu otsustas ta jätkata sellesse panustamist ka poliitilisel tasandil. „Eesti suurim erakond peab riigikaitses tunduvalt rohkem kaasa rääkima ja usun, et minu mõtted ja kogemused võiksid olla kasulikud erakonnale, aga ka laiemalt julgeolekupoliitika kujundamisel,” ütles Väli.

Kindralmajor reservis Neeme Väli oli 2008-2011 Kaitseväe peastaabi ülem ja pärast mida jätkus ta teenistus Brüsselis Eesti esindajana NATO ja Euroopa Liidu juures. Väli on praegu kaitseliidu vanematekogu esimees.