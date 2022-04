Kalevi jahtklubi avab Haapsalus purjespordikooli

14 aastat varjusurmas olnud Haapsalu purjetamisõpe saab tänavu uue hingamise, sest kuu aja pärast alustab siin tegutsemist Kalevi jahtklubi purjespordikool.

2008. aastast on Haapsalus purjetamisõpet vedanud Haapsalu purjespordikool, millega Lääne Elule teadaolevalt ei olnud rahul ei lapsevanemad, sponsorid ega ka kooli toetanud Haapsalu linnavalitsus. Lääne Eluga vestelnud allikas, kes oma nime avaldada ei soovinud, ütles, et purjetamise algõpet said noored vaid kahel kuul aastas ja kokkulepitud trennid jäid ette teatamata ära, edasijõudnute treeningud kestsid läbi suve. „See ei olnud kool, vaid tubli ring,” ütles Haapsalu linnapea Urmas Sukles. „Eks nemad tegutsevad edasi,” lisas ta.

