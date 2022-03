Posti tänav on taas liikluseks suletud

Esmaspäeva õhtul suleti vahepeal avatud olnud Posti tänav taas liikluseks, et teha ettevalmistusi tuleval nädalal algavaks remondiks.

Ehitajad jätkavad Posti tänava remonti esmaspäeval, 4. aprillil. Posti tänavat remontiva YIT ASi objektijuht Riho Tahker on öelnud, et liikluseks suletakse tänav nädal varem, et inimesed harjuks muutunud liikluskorraldusega.

Posti tänava remont algas mullu 5. juulil ja pidanuks valmis saama tänavu 31. jaanuariks. Novembri lõpus saabunud külma tõttu pandi tee-ehitus detsembrist pausile ja tee avati liiklusele ühesuunalisena.

Tahkeri sõnul on ta pooleli jäänud objekti vahepeal vaatamas käinud ja vaatepilt on kardetust parem. Tee-ehituse jätkamiseks tuleb teha üksjagu ettevalmistustöid – maha koorida ristmikel olevad tänavale pealesõidud, mis talveks maha pandi, ning ka teekattekiht.

Posti tänav peaks lõplikult valmima juunis.

Posti tänava remont läheb linnale maksma üle 3,6 miljoni euro. Miljon eurot sai linn riigilt transiitteede korrastamise toetust ja 303 000 eurot on nn koroonaraha. Ülejäänud summa ehk omaosaluse tagab linn laenurahaga.