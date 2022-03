Mai alguses uksed sulgeva Kastani ilusalongi asemele tuleb apteek.

Kastani ostukeskuse omaniku Toivo Aardemaa sõnul pole leping veel sõlmitud, mistõttu ta ei soovinud tulevase apteegi kohta midagi öelda.

Mullu 20. tegutsemisaastat tähistanud Kastani ilusalong andis jaanuaris sotsiaalmeedias teada, et sulgeb 1. maist uksed. Praeguseks on ilusalongis tööl vaid üks juuksur. Suurem osa senistest töötajatest on tööl Nurme ilusalongis.