Lõunaläänlased said Premium Liigas hooaja esimese võidu

Eesti 2022. aasta meeste jalgpalli meistrivõistluste kõrgliigas on mängitud neli vooru.On meeskondi, kelle start on olnud hiilgav, on meeskondi, kes sootuks stardist väga kehvalt välja tulnud.

Premium Liigas on ka meeskond, kes valestardi eest ka hoiatuse saanud. Nimelt alustas Tallinna JK Legion Eesti meistrivõistlusi nelja miinuspunktiga. Põhjuseks probleemid litsentsiprotsessiga.

Juba mitu hooaega on suurim tähelepanu seotud meie oma jalgpallurite osalemisega meeste kõrgliigas. Ka sellel aastal saame omadele kaasa elada. Premium Liigas teeb kaasa lausa neli meie oma meest. Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi kasvandikud Rocco Mõtt, Robin Mõtt, Virgo Vallik ja Reno Mark kuuluvad kõik Pärnu JK Vapruse meeskonda.

Mängitud on neli vooru ja JK Vapruse mängijatel oli kalender üsna keeruline. Samas ehk ka soodne. Kolm esimest mängu peeti kõik meistrivõistluste medalinõudlejate vastu. Koduses uhiuuel Rehepapi kunstmuruväljakul alistuti Paide Linnameeskonnale 1:3 ja möödunud aasta Eesti meistrile Tallinna FCI Levadiale 0:8.

Esimene võõrsil kohtumine Tallinnas Nõmme Kalju FC vastu oli sootuks küpsem mäng. Suvepealinna vutimehed näitasid ilusat jalgpalli. Siiski tuli 0:2 kaotus vastu võtta.

Möödunud laupäeval asuti, peaaegu neljasaja pealtvaataja ees kodus vastu Premium Liiga selle aasta uustulnukale JK Tallinna Kalevile. Kaks kolme kaotusega alustanud klubi soovisid kindlasti punktiarvet avada. „Alguses valdas palli rohkem Kalev. Teisel poolajal nad nii hästi oma sööte käima ei saanud.

Meil oli võimalusi rohkem ja saime lõpuks punni pealt,” kommenteeris mängu Reno Mark.

Vaprus alistas teise poolaja väravatest Kalevi tulemusega 3:1. Esimesed punktid tabelis tõstsid meeskonna kaheksandale kohale. Kalev jätkab üheksandana ja miinuspunktidega alustanud JK Legion kümnendana.

Meistrivõistlusi juhib Tallinna FC Flora, kes on võitnud neljast mängust neli. Kõik võidud on ka FCI Levadial, kuid neil on peetud kolm kohtumist. Neljanda vooru kohtumine lükkus neil meeskonnasisese koroonajuhtumi tõttu edasi.

Meie jalgpallurid on oma klubis kandmas olulist rolli. Reno Mark on mänginud vasakkaitses kõik neli mängu algusest lõpuni. Ta on üks kuuest jalgpallurist, kes klubis saanud platsil olla seni kõik 360 minutit. Kokku on tal Premium Liiga mänge kogunenud 52. Löönud on ta kolme kõrgliiga hooajaga ka kaks väravat.

Eelmisel aastal tormiliselt Premium Liigas debüüdi teinud 19-aastane Virgo Vallik alustas hooaega paljudele üllatuseks paremkaitses. Nüüdseks on klubi peatreener Dmitijs Kalašnikovs teda viimases kahes kohtumises kasutanud paremal poolkaitses. Just koht ründefaasis on kiire jalgpalluri jaoks ehk õigem.

Nii nagu Reno Mark, nii ka Virgo Vallik on pääsenud platsile kõigis neljas seni peetud kohtumises. Mänguminuteid on talle kogunenud 247, mis on klubi kümnes näitaja. Premium Liiga mänge on talle praeguse seisuga kogunenud 31. Väravaid on ründajal hetkel kirjas kolm.

Vennad Rocco ja Robin Mõtt ootavad oma selle aasta kõrgliiga mänge. Vanem vend Rocco teenib hetkel kaitseväes, noorim veli Robin peab taastuma vigastusest. Ka viies lõunaläänlane on tegelikult Premium liiga klubi juures ametis. Reilo Mark on sellest aastast JK Vapruse teine treener.