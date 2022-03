Galerii: Haapsalu lipuväljakul hakkab lehvima Ukraina lipp

Malle-Liisa Raigla fotod

Piiskop Tiit Salumäe õnnistas täna Jaani kirikus Ukraina lippu, mis hakkab nädalavahetusel lossiplatsi lipuväljakul kahe Eesti lipu vahel lehvima.

Salumäe sõnul on kõik lipuväljakul lehvivad lipud õnnistatud ja seda tegi ta ka Ukraina lipuga. „Las see lipp olla sümboliks, et mõtleme Ukraina peale,” ütles Salumäe.

Iga kolmapäeva keskpäeval helisevad ka kirikute kellad Ukrainas toimuva sõja ohvritele. „Meie soov on, et neid ohvreid ei oleks enam palju, et sõda võiks lõppeda, et kurjus kaoks,” ütles Salumäe.

Enne lipu õnnistamist kõlas orelil Ukraina hümn. Salumäe andis õnnistatud lipu üle kultuurimaja direktorile Gülnar Murumäele, kes lipu linnavalitsusse toimetas.

Ukraina lipp hakkab kahe Eesti lipu vahel lehvima nädalavahetusest.