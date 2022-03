Lääne Elu laupäeval, 19. märtsil

Ukraina põgenikud sotsiaalabi küsida ei pelga

Haapsalu hotellides viibivate Ukraina põgenike abistamise on linn korraldanud sotsiaalmaja kaudu, vajaminevast põgenikud teada anda ei pelga.

Uman ootab abisaadetisena õhuhäiresireene

Neljapäeval jõudis Haapsalu Rotary klubi kingitud kiirabiauto koos haapsallaste abisaadetisega sõpruslinna Umani Ukrainas. „Oleme väga tänulikud, eile [neljapäeval] saime suurepärase auto ja abisaadetise kätte,” ütles Umani linnapea Iryna Pletnyova eile Lääne Elule.

Tarmo Hanga: peaarhitekti roll IT-organisatsioonis on sarnane linnaarhitekti omaga

Riigi infosüsteemi ameti (RIA) peaarhitekt Tarmo Hanga on Haapsalust pärit mees, kes hoolitseb selle eest, et Eesti riigi infosüsteem laitmatult toimiks. Seitsmeliikmeline Hangade pere on viimased 15 aastat elanud küll Tallinna külje all Kiilis, kuid ennast laadimas käivad nad Läänemaal Puises asuvas suvekodus.