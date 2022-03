Juhtkiri: Slava Ukraini!

24. veebruari päikesetõusul, kui eestlased vabariigi aastapäeva tähistamiseks sinimustvalged lipud heiskasid, oli Venemaa juba Ukrainale kallale tunginud. Teist korda viimase kaheksa aasta jooksul. Praegust sõda eelmisega võrrelda ei saa, sest sellist veretööd pole Euroopas 80 aastat näinud.

Kui pärast Krimmi okupeerimist nõudsid Balti riigid Venemaale sanktsioonide kehtestamist ning hoiatasid Euroopat ohu eest, mis meid ida poolt ähvardab, lahterdati Eesti, Läti ja Leedu väikesteks vastikuteks natsiriikideks. Midagi, mis praeguse õuduse oleks välistanud, ette ei võetud.

Natsismis süüdistas Venemaa ka Ukrainat ning hakkas omadele appi tõttamise sildi all märatsema. Tapatalgud käivad siinsamas lähedal – Haapsalust 1300 kilomeetri kaugusel asuv Kiiev on rusudes, paarsada kilomeetrit lähemal asuv Kiievi-Venemaa vanim linn Tšernihiv on maatasa pommitatud, surma on Ukrainas saanud tuhanded tsiviilelanikud.

Kui Venemaa propagandateenistus väidab, et 85 protsenti Venemaa elanikest toetab verist sõda alustanud Putinit, siis on nood ka ise selles inimsusevastases kuriteos kaasvastutajad. „Kuri mees ei teki iseenesest. Ta tekib rahva nõudmisel või vaikival nõusolekul. Rahvas, kes usub oma kurja meest, muutub kurjuse kaasosaliseks ja täideviijaks,” kirjutas kirjanik Viivi Luik Postimehes. Kõhklusteks aega pole. „Igaühel tuleb teha see valik, kumba poolt ta toetab, kummas asjas ta on kaasosaline. See sõda, mis käib, ongi sõda hea ja kurja, mineviku ja tuleviku vahel,” ütleb Luik.

Deutsche Welle teatas üleeile, et Ukrainast on sõja jalust põgenenud 2,8 miljonit inimest, kuid ajast, mil Venemaa 24. veebruaril Ukrainat ründas, on enam kui 180 000 inimest naasnud Ukrainasse, et anda oma panus sõjategevusse – kas liitudes sõjaväega või aidates lahingutest mõjutatud inimesi.

Me peame arvestama sellega, et Ukraina kaitseb Euroopat. Meil kõigil on kohustus Ukrainat abistada. Slava Ukraini! Au Ukrainale!