Posti tänava remont võib jätkuda aprillis

Detsembrist külmakraadide tõttu pausile pandud Haapsalu Posti tänava remont jätkub tõenäoliselt aprillis.

„Hoiame ilmateatel kätt pulsil,” ütles Posti tänavat remontiva YIT ASi objektijuht Riho Tahker. Selleks, et teetöid jätkata, peab maapind olema sulanud. Kuna märtsis lubatakse veel öökülmi, läheb töö ilmselt edasi aprillis. „Külmunud pinnasega ei tee midagi,” ütles Tahker.

Tahkeri sõnul on ta pooleli jäänud objekti vahepeal vaatamas käinud ja vaatepilt on kardetust parem. „Arvasime, et talve jooksul sõidetakse äärekivid maha, aga seda pole tehtud,” ütles ta.

