Anvar Samost: Venemaa, mida tundsime, on igaveseks kadunud

Kaks nädalat pärast Venemaa poolt Ukraina vastu sõja alustamist ei ole teada, millise tulemusega see lõpeb, eelkõige Ukraina jaoks.

Venemaa kohta saab aga kindlalt öelda, et riiki, mida viimased 20 aastat tundsime, pole enam, see on igaveseks ja pöördumatult kadunud.

Putini võimuletulekust alates pisut enam kui kahe aastakümne jooksul tegi Venemaa läbi olulisi muutusi, kuid põhijoon oli selge: riik, kus tavaline inimene võis ennast vabalt tunda seni, kuni ta püsis eemal võimust ja poliitikast. Vaba ruum ühiskonnas küll järjest vähenes ning kord ja õigusriik olid puudulikud, kuid ülalt antud kokkulepe lubas selle eest tarbida samu kaupu ja teenuseid mis läänemaailmas; ka elustandard paranes, kuigi tagasilöökidega.

Kahe nädalaga alates 24. veebruarist on kõik muutunud.

Reisida saab Venemaalt välja vaid suurte raskustega, kõva valuuta on muutunud raskesti kättesaadavaks, paljud tarbekaubad on üleöö defitsiitsed ja tohutu rida vabas maailmas tuntud kaubamärkidest alates VISAst ja lõpetades Coca-Colaga on juba raudse eesriide taga või kohe sinna liikumas. Väärib meenutamist, et isegi Nõukogude Liidus võis hea õnne korral Coca-Colat osta ning otselennuga Moskvast New Yorki, Pariisi või Londonisse lennata.

