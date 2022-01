Koroonaeg pani haapsallanna raamatut kirjutama

Kunstnikuna ja kunstiõpetajana tuntuks saanud Tiiu Randmann-Mihklal sai kaante vahele esimene ilukirjanduslik raamat, mis pajatab lugusid tema lapsepõlvest Nõmmel.

„Vahel tuleb tunne, et peab kirjutama,” ütles Randmann-Mihkla laupäeval Haapsalu raamatukogu lugemissaalis oma vast ilmunud raamatut „Sinisema taeva aeg” esitledes.

Autori sõnul sai ta raamatu kirjutamiseks tõuke esimese koroonalaine ajal kodus vanu pilte vaadates ja aru saades, kui vähe teame enne meid elanud inimestest. „Väga tore oleks lugeda mõne minu esivanema kirja pandud mälestusi sellest, kuidas tema lapsepõlves oli,” ütles ta. Randmann-Mihkla tunnistas, et eelkõige laste ja lastelaste jaoks hakkaski ta oma lapsepõlvelugusid kirja panema. „Ühel hetkel sain aru, et see, mida kirja olen pannud, hakkab võtma raamatu kuju,” rääkis ta.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!