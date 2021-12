LOETUIMAD LOOD 2021: noor maadleja jäi Läänemaa haiglas arstiabita

Lääne Elu avaldab uuesti 2021. aastal enim loetud lood. Üheks nendest on 4. septembril ilmunud lugu „Noor maadleja jäi Läänemaa haiglas arstiabita”.

Lihula maadlustreener Janar Sõber pole rahul talle ja tema õpilasele osaks saanud ebaviisaka kohtlemisega Läänemaa haigla erakorralise meditsiini osakonnas, kus arst jättis patsiendi abita ja nimetas teda pärdikuks.

Laupäeva õhtul viis Sõber võistlustel kõrva vigastanud õpilase Läänemaa haigla EMOsse. „Täpsustasin EMO töötajale, et kõrva saab korda, kui veri ja rakuvahevedelik süstla ja nõela abil eemaldada,” ütles tosin aastat treeneriametit pidanud Sõber Lääne Elule. „Selle peale ütles õde, et ravi määrab arst,” kirjeldas Sõber läinud laupäeva õhtul EMOs toimunut.

Sõbra sõnul täpsustas ta veel vaheuste sulgemise hetkel, et ärgu kõrva katki lõigatagu. „Seepeale ütles õde mulle otse silma vaadates lakooniliselt, et olgu ma vait,” rääkis Sõber.

Treener jäi ooteruumi istuma ja püüdis oma sõnul ennast veenda, et just nii teda hetkel ei koheldud. „Nägin ka seinal kirja, et ruumis on kaamerad ja meid filmitakse,” ütles Sõber. Edasine oli aga tema sõnul kõige ebaväärikam kohtlemine, mille osaliseks ta oma alaealise õpilasega on saanud.

Noort maadlejat kutsuti üle vaatama Läänemaa haigla arst Andrus Volmer. „Läbi uste oli kuulda etteheiteid treenerile ja maadlusele kui spordile,” kirjeldas Sõber, kes samuti varsti kabinetti kutsuti.

„Doktor Volmeri monoloog oli midagi sellist: „Teie olete treener, peaksite kümme korda paremini teadma! Kas teil litsents on? Kas olete ise ka maadelnud?” Proovisin vastata, aga küsimusi tuli pausideta ja üsna ründavas stiilis,” kirjeldas Sõber. Ta lisas: „Peagi kirjeldas doktor Volmer maadlemist kui üksteise otsas matil nühkimist, mis muudabki inimesed pärdikuteks.”

Sõbra sõnul proovis ta sekkuda ja hoogu maha võtta, küsides, kuidas sellist olukorda tulevikus ennetada. „Minu küsimusele järgnesid süüdistused minu ja mu hariduse kohta, üldse olid kogu monoloogi sisuks väga isiklikul tasandil solvangud minu suhtes,” ütles Sõber. „Lõpuks ütles arst, et siin ei olegi midagi teha, ja lihtsalt lahkus.” Patsient abi ei saanud.

Õde, kes Sõbra sõnul oli ilmselt juhtunust ehmunud, oli sellest hetkest edasi abivalmis. „Andis meile külmakoti kaasa,” ütles Sõber.

Läänemaa haigla juht Edvard Garder vastas Lääne Elu järelepärimisele, et asutuse juhatajana on tal väga kahju kuulda, et patsient ei jäänud Läänemaa haiglas osutatud tervishoiuteenusega rahule. „Olen kirjalikult edastanud oma vabanduse kaebuse esitanud isikule ning pakkunud välja võimaluse tulla Läänemaa haiglasse kohtumisele minu ja doktor Volmeriga lootuses, et saame halbu emotsioone põhjustanud situatsiooni selgeks räägitud ning lepituse leitud,” kirjutas haiglajuht Lääne Elule.

Garderi sõnul on haiglas läbi viidud sisejuurdlus – asjaosalised on kirjutanud seletuskirjad, nendega on vesteldud ja üle on vaadatud ka videosalvestised. „Pean aga nentima, et kogutud info ei kattu kaebuses esitatuga,” ütles Garder. Tema sõnul ei nimetanud doktor Volmer patsienti pärdikuks, vaid ütles, et maadlejatel ongi pärdiku kõrvad.

Garder nõustus, et valves olnud arsti sõnakasutus ei olnud hästi valitud ning arst peaks sellist väljendusviisi vältima. „Doktor Andrus Volmeriga olen sellel teemal rääkinud ning ka tema on nördinud, et ennast nõnda väljendas, ega otsi sellele õigustusi,” kirjutas Garder.

Dr Volmeri endaga Lääne Elul rääkida ei õnnestunud.

Treener Sõber haiglajuhi vastusega rahule ei jää ja soovib ühist videosalvestise ülevaatamist. Selleks on ta haiglalt esialgse nõusoleku ka saanud, kuid kohtumise aeg on kokku leppimata.