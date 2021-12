Millal oleks mõistlik võtta väikelaenu?

Väikelaen on väga populaarne eraisikutele pakutav laenutoode, mida väljastavad nii suured pangad kui ka väiksemad krediidiandjad. Sellist tüüpi laen eristub teistest laenudest eelkõige paindlike kasutustingimuste poolest.

Väikelaen on tuntud kui tagatiseta tarbimislaen, mille puhul laenuandja ei sea otseselt piire selle sihtotstarbele. Kuna laenamise puhul on tegemist aga siiski olulise finantsotsusega, siis tasub enne selle vajadus tõsiselt läbi mõelda. Kindlasti peaks vältima laenu võtmist emotsiooniostude kulutuste katmiseks, mis ei ole esmavajadused. Küll aga on omajagu situatsioone, mille puhul tarbimislaen pakub lahendusi ja võimalusi pikemas perspektiivis elujärge hoopis parandada.

Kuna ettenägematuid olukordi ei ole elus võimalik vältida, siis just sellistesse sattudes võib kaaluda tarbimislaenu vajalikkust. Näiteks ootamatud ravikulud on midagi, mille jaoks paljudel ei ole oma igakuises eelarves vahendeid planeeritud ning nende tekkides ei ole ka aega pikema perioodi jooksul raha kõrvale panna või jooksvates väljaminekutes ümberarvestusi teha. Samamoodi ei oska keegi ette näha elamispinnaga kaasnevaid üllatuslikke kulutusi, mis tuleb lihtsalt ära teha, et kodus üldse elada saaks, näiteks katki läinud pesumasin. Ka sõidukiga seotud suuremad remonttööd võivad ettenägematult meie ellu tulla ja need reeglina tuleb ära teha kohe, mitte oodata pool aastat, kui raha selleks piisavalt kogutud. Ühtlasi on võimalik väikelaenu abiga soetada endale vajadusel ka uus sõiduvahend. Seejuures enamik krediidipakkujaid ei sea piiranguid selle vanusele ega läbisõidule, mis võivad saada määravaks näiteks liisingusoovi esitades.

Väikelaenu võib kasutada ka endasse investeerimiseks. Näiteks, kui on soov end mõnel kursusel täiendada või haridusteed jätkata, kuid see jääb rahapuudusel tegemata. Laen tuleb aga alati tagasi maksta, seega võiks mõelda juba ette, kas juurde õpitav aitab praegust majanduslikku olukorda parandada ja lihtsustab tõstetud kvalifikatsiooni ja suurema sissetuleku poolest ka laenu tagasimaksmist. Sama põhimõtet järgides võib tarbimislaenu appi võtta ka näiteks oma ettevõttesse investeerides või ettevõtlusega alustamiseks, kui vahenditest jääb puudu.

Veel võib väikelaenu kaaluda, kui on plaan soetada kallimat elektroonikat või vajavad toad sisustamist. Sellisel juhul ei pea tegelema erinevate järelmaksude tasumisega, vaid saab kõik koondada ühe väikelaenu alla ning ülevaade rahaasjadest on selgem.

Ühtlasi on võimalik väikelaenu kasutada reisimiseks – olgu siis tegemist ootamatu vajadusega välisriiki sõita või hoopis soov valida kallim reis, mille võimaldamiseks tuleks muidu kaaluda pikemaajalist kogumist või järelmaksu.

Kuna tarbimislaenudel on fikseeritud Eesti Panga poolt kõrgeim krediidi kulukuse määr (KKM), tasub enne laenutaotluse tegemist otsida välja krediidiandja, kes pakub võimalikult madalat KKM-i. Nii mõnigi laenuandja pakub lubatud maksimaalsest näidust hulga soodsamaid tingimusi. Näiteks Raha24 laenude KKM on alates 27,24% aastas. Tingimused on läbipaistvad, kõrvalkulud puuduvad ja klienditeenindus on alati vaid kõne või kirja kaugusel. Tagatiseta on võimalik laenata 100 – 5000 eurot kuni 60 kuuks ning vastuse taotlusele saab koheselt. Seejuures eeldusel, et kogute jätkuvalt raha pensionisambasse on võimalik kuni 2000 eurot laenata ka ilma konto väljavõtet esitamata.

Tähelepanu! Tegemist on finantsteenusega. Enne lepingu sõlmimist tutvuge finantsteenuse tingimustega ja vajadusel konsulteerige meie spetsialistidega.