LOETUIMAD LOOD 2021: öösel pussitas mees Haapsalus kolme inimest, üks suri

Lääne Elu avaldab uuesti 2021. aastal enim loetud lood. Üheks nendest on 20. aprillil ilmunud lugu „Öösel pussitas mees Haapsalus kolme inimest, üks suri”.

Täna hommikul kella 8 ajal pidasid politseinikud kinni 45-aastase mehe, kes täna öösel lõi Haapsalus Tamme tänava korteris kolme inimest noaga. Üks inimene suri.

Täna varahommikul kella 4.30 ajal sai häirekeskus teate, et Haapsalus Tamme tänava korteris on kolm viga saanud inimest.

Lääne prefektuuri operatiivjuht Üllar Kütt ütles, et sündmusele reageerinud politseipatrull leidis korterist kolm noahaavadega inimest, kaks meest ja ühe naise. „Paraku üks neist, 45-aastane mees, oli saanud surmavaid vigastusi. 47-aastane naine ja 51-aastane mees viidi üliraskes seisundis haiglasse,“ sõnas operatiivjuht.

Sündmuskohalt kogutud tõendite alusel oli politseil kuriteo toimepanemises alust kahtlustada 45-aastast meest, keda asuti suurte jõududega Haapsalu linnast otsima. „Käivitatud politseioperatsioonis oli meile suureks abiks mehe telefoni positsioneerimine, mis andis kätte tema võimaliku asukoha ning kella 8 ajal pidasime mehe kinni,“ sõnas Üllar Kütt.

Küti sõnul on kõik juhtunu üksikasjad selgitamisel, kuid praeguseks on teada, et kõik neli inimest olid omavahel tuttavad ning veetsid korteris ühiselt alkoholi tarbides aega. „Mis täpselt juhtus ja nii traagiliste tagajärgedeni viis, tuleb välja selgitada uurimise käigus,“ lisas Kütt.

Juhtunu kõikide asjaolude selgitamiseks on alustatud kriminaalmenetlust.