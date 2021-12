Vassili Otškalenko vabadusse pääsemine selgub aasta lõpuks

Malle-Liisa Raigla fotod

Kolmapäeval kuulas Harju maakohus üle pedofiilist lapsemõrvari Vassili Otškalenko, kes soovib enne tähtaega vabadusse pääseda. Kohus avaldab määruse Otškalenko vabastamise kohta aasta lõpuks.

Vangla ja prokuratuur Otškalenko vabastamist ei toeta. Lisaks on enam kui 3000 inimest andnud tema enne tähtaega vabastamise vastu allkirja.

Otškalenko ütles tõlgi vahendusel kohtule, et teab, et temast on kirjutatud palju ajaleheartikleid ja tehtud telesaateid, kuid tema meelest on see kõik ülepaisutatud ja tekitanud paanikat. „Tõestan, et hirmud pole tõelised. Tõestan, et isegi selline kurjategija nagu mina võib muutuda ja elada ühiskonnas normaalset elu,“ ütles Otškalenko.

Otškalenko sõnul on talle mitu korda võimalusi antud, sest esmalt mõisteti talle surmanuhtlus. Ta rääkis kohtule, kuidas ta istus neli aastat surmamõistetute kambris. „Ööd ja päevad ootasin, et mind lastakse maha,“ meenutas mees. Nagu Otškalenko kohtule ütles, tegi riik talle kingituse, kinkis elu. „See on suurim kingitus mulle,“ ütles ta.

Kingitustena loetles mees veel võimalust olla avavanglas ja teha tööd ning võimalust enne tähtaega vabaneda. „Riik annab mulle võimaluse oma elu nullist alustada,“ ütles Otškalenko.

Ta tõdes, et vabadusse pääsedes tuleb elu alguses raske, sest pingeid ja surveid on palju. Ta lubas, et vähemalt alguses ta ilma tungiva vajaduseta kodust ei lahku. Kolida plaanib Otškalenko Puiatu külla Vainu tallu, kus elab tema kasuisa. Maja kuulus varem Otškalenko praeguseks surnud emale. Samuti on tal plaanis esimese asjana endale töö leida. Praegu töötab Otškalenko jäätme

