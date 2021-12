Arstid tellivad laste vaktsiini pudeli kaupa

content/uploads/2021/12/5–11aastaste-laste-koroonavaktsineerimine-algas-17.-detsembril-raigo-pajula-1.jpeg"> 5–11aastaste laste koroonavaktsineerimine algas 17. detsembril. Foto: Raigo Pajula[/caption]

Kuigi 5–11aastatele lastele mõeldud Pfizeri koroonavaktsiin jõudis Läänemaale sel nädalal, julgevad peretohtrid seda tellida vaid pudeli-kaks, sest kardavad, et vaktsiin jääb kätte.

Kuigi laste koroonavaktsiin on kohal, ei ole 5–11aastaste kaitsesüstimine maakonnas veel alanud. Taebla perearst Maret Teng tellis terviseametist esimese hooga kümme doosi, mis on kümme doosi on üks pudelitäis. Vähem tellida ei saagi. „Rohkem ei julge võtta. Ei tea, kas me sellestki lahti saame,” ütles Teng.

„Soovi avaldanud ei ole keegi.” Tengi sõnul vanemad isegi ei põhjenda. „Ütlevad, et ei taha ja kogu lugu. Tavalisemaidki vaktsiine ei taheta,” märkis Teng. Ühtegi ema-isa, kes keelduvad ka kõikidest teistest vaktsiinidest, pole Tengil õnnestunud ümber veenda. „Keeldujaid pole massiliselt, aga neid on,” ütles Teng.

On vanemaid, kes ei vaevu isegi allkirja andma, et nad keelduvad, sest ei taha vastutust võtta, perearsti nimistus aga on need kõik justkui arsti tegemata töö – vaktsineerimata lapsed. Tengi nimistus on 5–11aastaseid lapsi 80 ringis. Koroonavaktsiinist keeldumiseks pole vanemal vaja isegi mitte avaldust kirjutada.

„Eks me hakka vanemaid läbi helistama, kui aeg sealmaal,” ütles Teng.

Kümne doosi ootel on ka Haapsalu perearst Andri Meriloo. „Esialgu pole vaktsiini ega ole ka soovijaid,” ütles Meriloo Lääne Elule reedel. „Eks vaatame, kuidas hakkab minema. Kui natukenegi tahtjaid koguneb, siis hakkame tegema. Juurde tellida saab alati.”

