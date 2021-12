Juhtkiri: kaks päeva pidu

Neljapäeva pärastlõunal teatas valitsus Jaak Aabi suu läbi pressikonverentsil, et on otsustanud aastavahetuseks kaotada kellaajapiirangu. See tähendab, et avalikud asutused ei pea kliente hiljemalt kell 23 uksest välja saatma, vaid võib rõõmsalt öö läbi pidutseda. Õigupoolest suisa kaks ööpäeva jutti, sest kellaajapiirang taastub alles 2. jaanuari hommikul.

Otsus oli kindlasti paljudele oodatud, kuid samas ka paljudele kardetud, sest just nüüd on hakanud koroonaviirus tänu Eestisse jõudnud omikron-tüvele taas jõudsalt pead tõstma. Teadusnõukodagi on avalikult välja öelnud, et just sel põhjusel nemad piirangute leevendamist ei poolda. Valitsus on põhjendanud oma otsust sellega, et nagunii poleks inimesed aasta viimasel õhtul piirangutest kinni pidanud.

Jääb vägisi mulje, et piirangute leevendamine on kergema vastupanu teele minek, sest nagu ütleb ka Anvar Samost tänase Lääne Elu veergudel ilmuvas arvamusloos, on see sisuliselt üksnes vastutulek politseiametile, kes kindlasti ei tahaks aasta viimasel õhtul hakata sadades paikades üle Eesti jõustama kehtivaid koroonapiiranguid, mille rikkumine on ette näha.

Leevenduste üle rõõmustajate hulgas on kindlasti need söögi ja meelelahutuskohad, mis on juba niigi aastavahetuse õhtuks peo planeerinud teadmisega, et lõpetada tuleb tund enne uue aasta saabumist. Neil, kes mingit pidu planeerinud pole, on nüüd, kaks nädalat enne aastavahetust üsna keeruline ka midagi organiseerima ja selleks õhtuks töötajaid leidma hakata.

Muidugi ei küsi koroonaviirus kellast ega kuupäevast ja laias laastus pole suurt vahet, kas pidu lõpeb tund varem või hiljem. Asi on põhimõttes – kas on ikka mõtet katku ajal pidu pidada ja kas seda peab tegema just kaks päeva. Jääb vaid loota inimeste mõistlikkusele, et suures hooga aastat vahetades säilib sisemine ohutunne ja uuel aastal ei peaks esimese asjana taas silmitsi olema tervishoiukriisiga.