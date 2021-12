Galerii: Haapsalu jalgpallihalli avamängu võitis Haapsalu

Fotod Malle-Liisa Raigla

Haapsalu uus jalgpallihall avati täna Haapsalu ja Eesti jalgpalliliidu (EJL) vahelise mänguga.

Kuigi enne mängu ütles Haapsalu aselinnapea Tõnu Parbus, et käis jalgpalliliidu meeskonna riietusruumis ja leppis kokku, et külalised võtavad mängu natuke kergemalt ja üle kolme värava ei löö, lõppes mäng hoopis vastupidiselt – Haapsalu võitis 2:0.

Mõlemad väravad lõi noormängija Marten Valk, esimese Rimo Hundi ja teise Ulrika Tülpi söödust. Ohtlike olukordi oli mängus veelgi. Ka Haapsalu linnapea Urmas Sukles lõi palli väravasse, kuid paraku suluseisust, mistõttu arvesse see värav, vaatamata Suklese protestidele, ei läinud.

Mängule järgnenud penaltite löömise võistluses oli aga täpsem jalgpalliliit, võites 5:2.

Vastvalminud jalgpallihall pani Läänemaa JK juhi Triin Vellemäe ja treener Aavo Tominga silmad särama. Mõlemad kinnitasid, et Haapsalu jalgpallurite treeningu- ja mängutingimused on nüüd varasemaga võrreldes nagu öö ja päev. „Vähemalt ei saja nüüd taevast midagi kaela,” võrdles Tomingas hallis treenimist staadioni kunstmuruväljakul treenimisega.

Täie hooga algavad treeningud jalgpallihallis jaanuaris. Vellemäe lisas, et jaanuaris peab Läänemaa JK esindusmeeskond hallis ka oma esimese kodumängu. EJL peadirektori Tõnu Sirel ütles, et jalgpalliliit plaanib Haapsalu halli tuua mitmeid liigamänge. Lisaks on juba praegu suur huvi Haapsalu jalgpallilaagrite korraldamise vastu.

Haapsalu jalgpallihall läks maksma 2,5 miljonit eurot, millest 1,5 miljonit on kultuuriministeeriumilt saadud toetus. See on teine selline hall, mis Eestis valmis on ehitatud.

Haapsalu meeskond

Linnavolikogu esimees Jaanus Karilaid

linnapea Urmas Sukles

Läänemaa parim naisjalgpallur Saku Sportingu naiskonnas mängiv Ulrika Tülp

Läänemaa läbi aegade üks paremaid jalgpallureid, Eesti koondises seitse mängu mänginud ja ühe värava löönud Rimo Hunt

jalgpallitreener Aavo Tomingas

noortetreenerid Mikk Pärt ja Mart Pulst

noortekogu liige Rasmus Kuslap,

noormängijad Marten Valk, Kristopher Kull ja Aron Pähkel.

Väravavaht oli esimesel poolajal Ralf Luks, teisel poolajal aga Haapsalu aselinnapea Innar Mäesalu

EJL meeskond