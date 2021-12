Keeletark: lumeuputus tõi lumurid teedele

Kui Haapsalu sai sel nädalal valge lumevaiba, siis Tallinnas ja mujal Eestis on olnud suisa lumeuputus, mis tõi lumesahad loomulikult teedele. Kuidas võiks aga lumesahka veel nimetada?

Appi tuleb taas keeleteadlane Johannes Aavik, kes on muuhulgas välminud sõna lumur (lumerookimismasin). Tabavamalt on vist raske öelda! Samas ei ole lumur populaarseks osutunud. Üks väheseid allikaid, kust sõna lumur leida võib, on Paul Saagpaku „Valik vähelevinud sõnu“. Selle eessõnas mainib Saagpakk, et tema meelest leidub Aaviku loomingus sõnu, mis vääriksid senisest laiemat levikut.

Lumur on üks neist Aaviku sõnadest, mis võiks kasutusele tulla. Miks mitte öelda, et lumeuputus tõi lumurid teedele.