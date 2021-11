Metsküla raamatukogu – kolhoosiaegses tondilossis ilma vee ja käimlata

Inimtühjas kortermajas kiratsevas sadakonna lugejaga Metsküla raamatukogus ei ole juba viis aastat vett, suvest jäi raamatukogu ka käimlata.

novembril 2021 ei viita õieti miski sellele, et kahe trepikojaga kahekorruselises mahajäetud telliskivihoones võiks asuda raamatukogu. Et seal üldse miski võiks asuda. Või siiski?!

Kui pead kergitada, hakkab esimese ja teise korruse vahel, aastaid pesemata ja kriimulise aknaklaasi taga silma kõhn helesinine kotkas, Lääneranna valla vapilind, ja kiri: Lääneranna vald Metsküla raamatukogu.

Seina ääres lösutab mürkroheline plastputka. Teisaldatav kemps. Vald lasi tuua.

Majaseinu mööda ronivad paljad vettinud viinapuuväädid. Paar aknaava on laudadega kinni löödud – kui sügistorm trepikojaakna lahti lõi, siis lasi vald selle kinni naelutada.

Maja taga lösutab issandast unustatud paat. Sarapuu ajab urbi.

Ametist lahkuva vallavanema Andres Hirvela hääl hakkab värisema, kui ta Metsküla raamatukogust räägib – et vallale kuuluv raamatukogu töötab taolistes tingimustes, on häbiplekk. „Häbiplekk,” ütleb Hirvela mitu korda. See on esimene asi, mis tuleks vallas korda teha, absoluutselt kõige esimene asi.

