Lääne-Nigula võimuliit võttis kõik komisjonide esimeeste kohad

Lääne-Nigula volikogu valis neljapäeval Oru kultuurisaalis peetud istungil komisjonide juhid ja otsustas vallavanema leidmiseks välja kuulutada konkursi.

Komisjoni esimeeste kohad jagas võimuliit omavahel, aseesimeesteks said opositsiooni esindajad. Vaid revisjonikomisjoni esimehe koht loovutati opositsiooni kuuluvale valimisliidu Tegusalt Tulevikku esinumbrile Neeme Suurele.

Lääne-Nigula volikogul on kuus alalist komisjoni, kõik esimehe kohale kandideerinud said võimaluse end volinikele tutvustada.

Neeme Suur uuris majandus- ja planeerimiskomisjoni juhiks pürgivalt Marek Topperilt (RE), kuidas suhtub too taastuvenergia arengusse. „Kohtuvaidluses on tuulepargi planeering ja teadaolevalt on väga suurel hulgal esitatud projekteerimistingimuste taotlusi päikeseenergiale Kullamaa ümbruses. Kuidas sa sellesse suhtud?” küsis Suur.

Topper vastas, et ta pole kunagi tahtnud olla taastuvenergia vastane. „Aga siin tuleb lähtuda inimeste heaolust meie vallas,” lisas ta. „Kui on võimalik leida kokkulepe elanike ja taastuvenergia [arendajate – toim.] vahel, siis on see loomulikult positiivne. Number üks on minu meelest elanikud, täna tegeleme ka Kullamaal selle päikesepargiga. Kõik on võimalik, kui osapooled – arendaja ja elanikud – jäävad sellega rahule,” ütles Topper.

