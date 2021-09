Haapsalu linn pani müüki veel viis krunti

Haapsalu linnavalitsus pani oksjonikeskkonda osta.ee müüki veel viis Paralepa elamukrunti.

Haapsalu linnavara spetsialisti Madis Raudsepa sõnul on kruntide alghind 30 eurot ruutmeetri eest nagu eelmistel kordadelgi. „Krundid on natuke eri suurusega, aga keskmiselt umbes 1400 ruutmeetrit,” ütles ta. Nelja müüdava krundi alghind on 41 000 ja 43 000 euro vahel, kuid kõige suuremal krundil on see üle 55 000 euro.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!