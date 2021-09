Daire Kaup: kas söögiseened aitavad mälu parandada?

Ei saa me ilma seenteta – seened on metsas ja turulettidel, seentest räägitakse õhtusöögimenüüle mõeldes, seened on sügise päikeseline osa ning armastatud toiduaine kõikides maailma köökides. Seened on ülipõnev tooraine. Nad sisaldavad kiudaineid, eelkõige lahustuvat kiudainet beetaglükaani, mis võib vähendada vere kolesteroolisisaldust ja tugevdada immuunsüsteemi. Samuti sisaldavad seened antioksüdante, valke ning mineraalaineid ja vitamiine. Nad on rikkad asendamatute aminohapete, C-, D-, E- ja B-grupi vitamiinide ning mikroelementide tsingi ja seleeni poolest.

