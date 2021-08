Eesti uus president on Alar Karis

Riigikogu valis täna teises hääletusvoorus 72 häälega Eesti uueks presidendiks Alar Karise.

101 riigikogu liikmest võttis valimissedeli välja 80 riigikogu liiget, neist 72 hääletas Karise kandiatuuri poolt, kaheksa sedelit oli märgistamata.

Karise kandidatuuri seadsid üles Keskerakonna ja Reformierakonna 59 saadikut.

Esmaspäeval toimunud esimeses valimisvoorus ei tulnud neile siiski piisavalt hääli juurde – Karis kogus riigikogus 63 poolthäält, kuid vaja olnuks 68 häält.

Kui Eesti Konservatiivne Rahvaerakond teatas avalikult, et nemad hääletusest osa ei võta, siis esmaspäeval sai selgeks ka see, et Karise poolt ei hääletanud enamus sotsiaaldemokraate. Esmaspäeva õhtul teatasid sotsiaaldemokraadid, et kohtuvad teisipäeva hommikul Karisega uuesti enne riigikogu istungit kinnitasidki sotsid, et nüüd on nad valmis Karist toetama.

Alar Karis on molekulaarenergeetik ja arengubioloog. Ta on olnud Eesti maaülikooli ja Tartu ülikooli rektor, aastatel 2013-2018 oli ta riigikontolör. Aastast 2018 töötab ta Eesti rahva Muuseumi direktorina.

Karis astub ametisse pärast vande andmist riigikogus 11. septembril.