Posti tänav saab sadakond puud

Haapsalu Posti tänava arhitekt Kersti Lootus osaühingust Lootusprojekt ütles, Posti tänavale tuleb 110-120 puud ja 400 m² jagu põõsaid.

„Ilma oma tellija ehk ehitajata ei saa puude paiknevuse kohta mingeid veksleid anda. Istikute osas peab ehitaja läbirääkimisi tarnijatega – oleme küll soovitusi andnud nii tarnijate kui ka istutajate osas, aga otsuse langetab siiski ehitaja,” selgitas Lootus. Eelistatud on Lootuse sõnul võimalikult suured puud – nende eelis on see, et nad paistavad paremini silma. „Miinus on aga see, et nad lähevad kehvemini kasvama,” ütles Lootus.

