Mängi online kasiinos vastutustundlikult

Traditsiooniline kasiino ja online kasiino on populaarne ajaveetmise ja lisaraha teenimise viis. Selleks, et see meelelahutusviis oleks sinu jaoks jätkusuutlik ja ei lõppeks sõltuvusega, pead mängima vastutustundlikult. Järgnevalt räägime, kuidas mängida online kasiinos vastutustundlikult ja vältida sõltuvuse tekkimist.

Väiksed summad

Kui alles alustad online kasiinos mängimisega, siis soovitame kindlasti mängida väikeste rahasummadega. Ka edaspidi, mängi sellise rahasummaga, mida sa ei karda kaotada. Juhul, kui kaotad, väldi mõtteviisi: “proovin veel, seekord kindlasti võidan”. Ära laena lähedastelt ega finantsettevõtetelt mängimiseks raha.

Reeglid

Enne online kasiino keskkonda sisenemist, sea endale reeglid, kui kaua ja mis summas mängid. Lisaks pakuvad kasiinod erinevaid abivahendeid, kuidas vastutustundlikult mängida. Abivahenditeks on näiteks enesehindamise testid, limiitide seadistamise võimalused ja erinevad mängimise piiramise võimalused.

Hasartmängusõltuvus

Vastutustundetu kasiino mängimine võib välja kujuneda sõltuvuseks, hasartmängusõltuvust iseloomustavad järgmised sümptomid:

Korduv käitumismuster hoolimata negatiivsetest tagajärgedest;

Puudulik kontroll problemaatilise käitumise üle;

Mõnutunne, mis tekib sõltuvusobjektile mõeldes;

Ajataju kadumine;

Võõrutusnähud;

Lõpetamine ja piiramine lõppevad sageli tagasilangusega.

Kontrollküsimused, mille abil tuvastada hasartmängusõltuvus:

Kas sa tunned ennast halvasti mängimisele kulutatud summade tõttu? Kas oled sa kunagi mängimiseks raha laenanud? Kas sa oled mänginud raha eest, mida sa tegelikult kulutada poleks tohtinud? Kas sa oled pidanud suurendama panuste suurusi sooviga saada endist põnevustunnet? Kas mängimise lõpetamine on sinu jaoks keeruline? Kas hasartmängud on negatiivselt mõjutanud sinu isiklikke suhteid, tööd või õpinguid? Kas oled sa kunagi oma mängimise kohta valetanud? Kui tihti alustad sa mängimist soovi või vajadusega eelnevalt kaotatud raha tagasi võita? Muutud sa rahutuks, kui sa mõnda aega ei mängi? Kas sa tunned, et sul võib olla hasartmängusõltuvus?



Hasartmängusõltuvuse ravimise esimene samm on kindlasti probleemi teadvustamine. Seejärel tuleb leida professionaalset abi, et lõpetada hasartmängude mängimine ning taastada oma mentaalne tervis ning rahaline seisund. Näiteks on olemas Hasartmängusõltuvuse Nõustamiskeskus, kes tegelevad hasartmängusõltuvuse ja digisõltuvuse hindamise, nõustamise ja psühhoteraapiaga.