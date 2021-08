Teenuste turu läbipaistvuse kohta ehk 5 edulugu

Kust otsida spetsialisti jaoks kliente ja tellija jaoks kohusetundlikke töövõtjaid? Kuidas tagada endale ja oma abilistele töö, kuid samas kaitsta end kahtlaste tehingute eest?

Me räägime sellest ja veel paljust muust teenusteportaali www.getapro.ee töövõtjate lugudes.

Mis kasu on teenusteportaalist?

Portaal www.getapro.ee ilmus Eesti turule suhteliselt hiljuti, kuid on end juba tõestanud kui tõhus vahend järeleproovitud spetsialistide leidmisel.

Portaali töö olemus on lihtne – klient jätab tellimuse, töövõtjad saadavad oma ettepanekud ja klient valib sobiva variandi. Klient näeb töövõtja kohta arvustusi ja töövõtja on kindel tehingu usaldusväärsuses.

Tuginedes meie naabrite kogemustele Lätis, kus see portaal on tegutsenud juba neli aastat, näeme, et GetaPro platvormil hindavad spetsialistid oma mainet ja teevad oma tööd võimalikult tõhusalt, et saada positiivset tagasisidet ja uusi tellimusi.

Selle tulemusel muutub GetaPro portaal parimate spetsialistide ja tänulike klientide üksteise leidmise kohaks. Tehingud on läbipaistvad – mõlemad pooled näevad, kes, mida, kellele ja millal lubasid ning moderaator aitab konfliktiolukorras ja blokeerib ebaausatele spetsialistidele juurdepääsu tellimustele.

Muide, portaali töötajate sõnul on konfliktid ja negatiivsed arvustused äärmiselt haruldased, reeglina püüavad inimesed ise ühise keele leida. On juhtunud, et pärast negatiivset kommentaari parandas töövõtja olukorra ja sai selle tulemusena positiivse tagasiside.

Portaal jagab oma blogis esinejate edulugusid. Oleme teile kokku kogunud viis lugu, mis näitavad, et neile, kes tahavad tööd teha, takistusi ei eksisteeri!

Raskustest eduni – fotograaf Antra lugu

Antra oli ambitsioonikas fotograaf, kui ta seisis silmitsi tundmatute inimeste ebaõiglaste hinnangutega, ta pidi isegi oma sotsiaalvõrgustiku lehelt arvustuste rubriigi eemaldama.

Appi tuli portaal GetaPro, kuhu suvaline inimene ei saa õelat kommentaari jätta. Arvustusi jätavad ainult need inimesed, kes tõesti töövõtja kliendiks olid.

Antra leidis www.getapro.ee palju tellimusi, mis aitasid tal spetsialistina kasvada ja ausat mainet luua. Nüüd on Antra nõutud pulmafotograaf ja ei otsi kliente, sest nood leiavad ta ise üles.

„Niipea kui eriolukord tühistati, seisin juba Perekonnaseisuametis ja pildistasin pulmi. Meid oli ainult neli inimest – rohkem ei lubatud kokku tulla. Nii et pidin täitma mitte ainult fotograafi rolli, vaid olema ka tunnistajaks inimestele, keda ma üldse ei tundnud.“

Antra lugu

Avas oma äri – Eriku lugu

Üle kõige hindab Erik aega ja mainet, sest transpordi valdkonnas on need kaks mõistet kõige aluseks. GetaPro kaudu leiab ta tellimusi, et õigeaegselt oma ettevõtte töötajatele tööd planeerida, ning tänulikelt klientidelt saadud tagasiside aitas luua usaldusväärse partneri maine.

„Neli aastat tagasi alustasin väikselt – töötasin eraisikuna, mul oli ainult üks auto. Mõistsin kiiresti, et see on minu ala, ja kahe aasta pärast avasin oma ettevõtte, nüüd oleme juba neljakesi.“

Eriku lugu

Šokolaadielu – Ilze lugu

Ilze on oma ettevõtte omanik, kes teeb äriklientidele šokolaade, kuid pidi pandeemia ajal pausi tegema. Lapsest saati on Ilze armastanud puhtust ja korda, koristamine on tema jaoks sarnane meditatsiooniga, nii et ta otsustas proovida ennast koristusteenuste valdkonnas.

Tänu portaalile leidis ta sundpausi midagi teha, mis pole mitte ainult rõõm, vaid toob ka head sissetulekut!

„Ma loen raamatuid, pühendan palju aega iseendale, mediteerin, mul on TikToki leht armastuse kohta ja kui tahan, koristan kortereid ja maju. See inspireerib mind väga!“

Ilze lugu

Raha teenimine teiste abistamiseks – Andrei lugu

Kui Andrei otsis oma ideaalset töökohta, pidi ta läbi käima mitmeid kohti ja seisma silmitsi ülemuste ebaõiglusega. Kui tütar sündis, tähendas see Andrei jaoks järjekordset töökohavahetust, et rohkem aega perega veeta. Ta otsustas enda heaks töötama hakata, aga kuidas leida piisavalt tellimusi kahe väikese lapsega pere ülalpidamiseks?

Andrey armastab seda, mida ta teeb, ja juba rohkem kui poolteist aastat ei tunne ta muret, sest iga päev leiab ta GetaPro portaalist sobivaid tellimusi.

„Kui näen, et asi on kiireloomuline, võin tulla igal ajal, ka kell 10 ja 11 õhtul. Kord sõitsin kohale uusaastal – inimesel lõhkes toru. Ta oli nii rõõmus!“

Andrei lugu

Leida end Venezuelas ja omada lemmiktööd Lätis. Animaator Annia lugu

Annia läks välismaale, et seal aru saada, mis on tema kutsumus. Tagasi tulles asutas ta oma peokorraldusfirma ja leidis ka abilised. Tagamaks, et kõigil oleks piisavalt tellimusi, kasutab ta GetaPro portaali teenuseid ja sealsed arvustused aitavad tal luua uute klientidega usalduslikke suhteid.

„Kasutan GetaPro portaali teenuseid, et pakkuda tööd mitte ainult endale, vaid ka oma töötajatele. See on väga mugav, eriti arvestades asjaolu, et oleme töönarkomaanid, kes ei vaja nädalavahetust.“

Annia lugu

Teenuseportaal GetaPro on mõndade spetsialistide jaoks eduka alguse stardipaigaks, teiste jaoks abiks klientidele klienditoega ning kolmandatele suurimaks tellimuste kohaks.

Mine aadressile www.getapro.ee ja leia oma edu valem!