Pitsipäeva võistukudumise võitis Annel-Ly Oberg

Fotod Kaire Reiljan ja Merle Saulep

Kümnendat sünnipäeva tähistanud Haapsalu pitsipäev läks tagasi juurte juurde ehk promenaadile, kus peeti ka esimest pitsipäeva.

Vihmasajus alanud pitsipäev meelitas päikese välja ja tõi kudumisvõistlusele 25 kudujat - nii Haapsalust kui ka kaugemalt ning üks osavõtja oli kohale tulnud lausa Soomest. Neist 20 võistles tava ja viis varasemate kudumisvõistluste võitjate klassis.

Haapsalu pitsikeskuse eestvedaja Mirje Simsi sõnul üllatas korraldajad suur võistlejate arv. Ta lisas, et paarikümne ringis on võistukudujaid ennegi olnud, kuid on olnud ka neid, kes poole pealt loobuvad. „Täna oli aga 20 pluss ja viis ja peaaegu kõik kudusid ka lõpuni välja. Seda enam, et ilm võistlejaid ei soosinud," rääkis Sims.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!