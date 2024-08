Galerii: Haapsalu pitsipäeva kudumisvõistluse võit läks Otepääle

Pitsipäev_Kaire (1) Foto Kaire Reiljan Pitsipäev_Kaire (2) Foto Kaire Reiljan Pitsipäev_Kaire (3) Foto Kaire Reiljan image_article Galerii ja artikli nägemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!

Haapsalu 13. pitsipäeva kudumisvõistluse võitis Otepääl elav Merli Taukar, kes on Haapsalu salli kudumisega tegelenud kümmekond aastat.

„Õppisin Haapsalu salli kudumise iseseisvalt selgeks, sest mulle lihtsalt nii kohutavalt meeldis see,” ütles Taukar, kes tegelikult on õppinud eesti keelt, kuid sai ühel hetkel aru, et tahaks hoopis midagi kätega teha. Nüüd on ta omandanud viienda taseme pitsimeistri eriala. Nüüd plaanibki ta hakata leiba teemina elukutselise käsitöölisena. Taukar niplispitsist ehteid, kuid kinnitas, et tegeleb edasi ka Haapsalu salliga, sest see lihtsalt on tema suur lemmik.