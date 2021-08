Lihula noored hüppasid vanal moel kõrgust

Viiendat aastat peeti Lihula kultuuri- ja spordipäevade ajal laste kergejõustikuvõistlust, kus noored hüppasid kõrgust vanaisade-vanaemade moel.

Selleks kogunevad Lihula lapsed ja noored Lihula vana koolimaja tagusele muruplatsile. Just seal õppisid 50-70 aastat tagasi sportima meie praeguste laste vanavanemad, sest just praeguse muusikakooli majas oli toona koolimaja.

Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi korraldatav kõrgushüppegala on eriline võistlus. Sellega soovime panna praeguse aja lapsed sportima enam-vähem samades tingimustes, kui oli neil kaugetel aegadel. Tõsi, toona hüppasid laste vanaemad ja -isad kõrgust üle lati liivakasti, kuid mingi pildi praegused noored sportlased siiski saavad. Välitingimustes murul paljajalu või spordijalatsites hüppamine nõuab siiski suuremat valmisolekut kui turvalises spordisaalis sportimine.On tore, et lapsed on selle võistluse kenasti omaks võtnud ja löövad julgelt kaasa.Tore on ka see, kui sellistes oludes suudetakse hüpataoma parimad tulemused, mida mitu noort tegigi.

Enne võistlust kastis väikevihmasadu muru pisut märjaks, mis tähendas, et noortel tuli veel ühe takistusega hakkama saada.Hüpati kahes vanusegrupis, kuid nendel võistlustel paremusjärjestusele suurt rõhku ei panda. Kõik osavõtjad saidsuure karika, medali ja maiustusi.

Nooremas vanusegrupis tegid vägeva võistluse Kirsi Kunz ja Sten-Martin Viidemaa. Kunz parandas oma kevadel hüpatud isiklikku rekordit koguni kümme sentimeetrit. Uus rekord on 1.25 ja väga lähedal oli ta ka 1.30 alistamisele. See tähendanuks ühtlasi Lihula gümnaasiumi 11–12aastaste tüdrukute rekordi kordamist. Kunz ületas kõrgused ka väga hea tehnikaga.

Viidemaale oli see aga üldse esimene kõrgushüppevõistlus ja kohe tuli tulemuseks 1.30.

Esimest korda sai 1.05-st jagu Raiko Tšorni. Väga tubli oli ka Sander Mänd, kes hüppas 1.10. Veelgi kõrgemast latist hüppas üle aga Henry Kurnim, kellele alistus kõrgus 1.15.

Vanema grupi võistlejad läksid latile suurema hooga, mis tähendas, et murul tuli paremini tasakaalu hoida.Noored said sellega hästi hakkama. Kolm sportlast ületas kõrguse 1.35.

Üks neist oli naiste meistrisarjas jalgpalli mängiv Trinity Õismets, kellele kergejõustikuvõistlusel osalemine oli vaheldus jalgpallile. Just tema on oma rekordiga 1.50 kaLõuna-Läänemaa kergejõustikukõigi aegade edetabeli kümne parema hulgas.

1.35 ületasid ka Virtsu kooli sportlane Kertu Kesküla ja Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi jalgpallur Paul Lomp. Kesküla parandas oma rekordit kümne ja Lomp kahe sentimeetriga.

Lihulasse vanaemale külla sõitnud Tallinna sporditüdruk Simona Sepp sai kirja tubli 1.25.

Kõrgushüppajate auhinnalaua katsid Lihula tarbijate ühistu ja ajaleht Lääne Elu. Suur tänu ka kohtunikele Väino Põllule ja Rainer Raudkivile.