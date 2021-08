Haapsalus on reoveeuuringu järgi koroonat mõõdukalt

Tartu Ülikooli juhitava reoveeuuringu sellenädalased tulemused näitavad, et reovee koroonaviirusesisaldus on pea üle Eesti kas mõõdukas või suur. Kõige suurem tõus on toimunud Tartus.

Haapsalus on kaardi järgi viirusekandjate hulk Eesti kontekstis mõõdukas.

Uuringu juhi, Tartu Ülikooli antimikroobsete ainete tehnoloogia professori Tanel Tensoni sõnul on viirusekoguse kasv reovees toimunud rahulikus tempos, äkilise hüppeta. Sel nädalal torkab kaardilt ainsa punase ehk väga suurt viirusekogust näitava tulemusega silma Tartu linn. See läheb kokku Tartumaa suure nakatunute arvuga. „Meie seekordsed tulemused näitavad, et nakatumise kasv Tartus ilmselt jätkub,“ selgitas Tenson.

Reoveeproove kogutakse iga nädala alguses kõigis maakonnakeskustes, üle 10 000 elanikuga linnades ja vastavalt vajadusele ka väiksemates asulates. Sel nädalal võeti proove üksnes suurematest asulatest, mille proovid kajastavad ööpäeva jooksul puhastit läbinud vee olukorda ning annavad usaldusväärse pildi asula nakkustasemest.

Uuring aitab Terviseametil jälgida puhangudünaamikat ning avastada varjatud koldeid, annab varajast infot viiruse leviku hindamiseks enne kliiniliste haigusjuhtude tuvastamist.

Proove kogub Tartu Ülikool koos Eesti Keskkonnauuringute Keskuse ja vee-ettevõtetega, kes käitavad linnade reoveepuhasteid. Proovide analüüsid tehakse Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituudi laborites.