Täielikult vaktsineeritutest on haigestunud 0,1 protsenti

Sarnaselt eelnevate nädalatega on enim haigestunuid noorema tööealise, sotsiaalselt aktiivse elanikkonna hulgas – uute juhtumite arv tõusis 93 protsendi võrra. Täielikult vaktsineeritute seas on haigestunud vaid 0,1 protsenti kõikidest vaktsineeritutest.

30. nädala jooksul lisandus 1246 haigusjuhtu. Võrreldes eelmise nädalaga suurenes uute juhtude arv 93,2 protsendi võrra. Nakatamiskordaja R on kasvamas, ja on praegu on üle Eesti 1,55.

„Eri üritusel osalemisega seoses on tekkinud 16 kollet ja nendes on haigestunud kokku 228 inimest. Mitmed kolded on hiljuti tekkinud ning on tõenäoline, et neisse lisandub haigestunuid veel,“ ütles terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma. „Üritustest osavõtjad on reeglina eri piirkondadest, mille tulemusel kandub haigus eri Eesti piirkondadesse,“ lisas ta.

Härma rääkis, et kasvu jätkumist on oodata ka järgmistel nädalatel, enne kui piirangud hakkavad mõju avaldama. „Seega võib augusti keskpaigaks oodata umbes 2500 nakatunut nädalas ning üle 300-400 nakatunuga päevi,“ ütles ta.

Härma sõnul peaks selle juures kasvutempo pidurduma, aga 500 nakatunuga päevadeni jõudmine augusti teises pooles on endiselt tõenäoline. See sõltub vaktsineerimise tempost, võimalikest uutest piirangutest ja inimeste käitumisest. „Nakatumiste arvu suurenemine on suuresti põhjustanud nooremaealiste nakatumistest, kuid nakatumiste kasvu jätku on oodata ka vanemaealiste seas,“ lisas ta.

2. augusti seisuga on Eestis täielikult vaktsineeritud 42,44 protsenti elanikkonnast, täielikult vaktsineeritute seas on haigestunud COVID-19-sse 0,1% kõikidest vaktsineeritutest.

Haigestumus kasvas kõikides maakondades. Kõrgeim juurdekasv on Võru-, Viljandi- ja Saaremaal. Kahel järjestikusel nädalal on täheldatud epideemilist kasvu Saare-, Tartu- ja Põlvamaal. Kolmel järjestikusel nädalal jätkub epideemiline levik Pärnumaal.

Võrreldes 30. nädalaga suurenesid nakatumised tööl, tutvusringkonnas ning kaitseväes.

Sümptomaatilised haigusjuhud moodustasid 94,8% ja ilma sümptomiteta 5,2% haigestunute üldarvust. Haigestumise tunneb üldiselt ära kehva enesetunde ja peavalu järgi. Nakatunud on praegu peamiselt nooremad tööealised ja sotsiaalselt aktiivsemad inimesed.

Haiglaravi on kokku vajanud 6,8% haigete üldarvust. 30. nädalal hospitaliseeriti 42 inimest (võrreldes 29. nädalaga suurenes 44,8% võrra). 30. nädalal tuvastatud üle 60-aastastest haigestunutest vajas hospitaliseerimist 14,7%.

Surmaga on lõppenud 1273 haigusjuhtu ehk 0,95% COVID-19 juhtudest. 30. nädalal suri üks koroonaviirusega nakatunud 62aastane inimene, kes ei olnud vaktsineeritud.