Lääneranna volikogu aseesimees kutsus kokku konkureeriva istungi

Lääneranna vallavolinikud peavad valima, kas osaleda volikogu 5. augusti või 12. augusti istungil, sest istung on välja kuulutatud mõlemaks päevaks.

5. augustiks kutsus volinikud kokku Lääneranna vallavolikogu aseesimees Vallo Kappak (Lääneranna valimisliit, opositsioon). 12. augustiks on istungi kokku kutsunud vallavolikogu esimees Rait Maruste (Nelja Valla Ühisjõu valimisliit, koalitsioon).

Kappak ütles Lääne Elule, et kõik on tehtud nagu kord ja kohus – selle nädala alguses teatas ta istungi kokkukutsumisest Lääneranna vallavalitsusele ja vallasekretärile ning teavitas vallavolinikke volikogu listis. „Kutsususin istungi kokku, sest vallavolikogu esimees seda ei teinud,” ütles Kappak. „Sel juhul läheb õigus istung kokku kutsuda üle mulle kui vallavolikogu aseesimehele.”

Kappak pidas silmas 5. juulil sisse antud nõuet, kus opositsioon nõuab, et istung tuleb 30 päeva jooksul nõude esitamisest kokku kutsuda, sest valla lisaeelarve on vastu võtmata. Maruste kuulutaski opositsiooni survel istungi välja 22. juuliks, mis mahtus 30 päeva sisse, kuid siis teatasid tema koalitsioonikaaslased, et nad ei saa osaleda. Maruste lükkas istungi 12. augustile. See enam 30 päeva sisse ei mahu.

„Kui volikogu esimees ei saa, ei oska või ei taha istungit kokku kutsuda, siis teeb seda seaduse järgi järgmine isik ehk vallavolikogu aseesimees,” ütles Lääneranna vallavolikogu liige ja Kappaku valimisliidukaaslane Arno Peksar. Peksari sõnul ei ole Maruste katse istung 22. juulil kokku kutsuda veel istungi kokkukutsumine ja seaduse järgi pidanuks Maruste seda tegema siiski varem kui 12. augustil. Kappaku kokku kutsutud istungi päevakord on sama, mis Maruste omal.

Maruste ütles, et volinikud võivad Kappaku kutse peale kokku tulla ja asju arutada, aga seda ei saa pidada vallavolikogu istungiks, 5. augusti istung on õigustühine ja sellel ei ole seaduslikku alust. „Volikogu istung toimub 12. augustil. Ma olen elus ja terve ning Lääneranna vallavolikogu esimees. Volikogu kutsun kokku mina,” ütles Maruste.

Maruste sõnul on seda isegi raske hoomata, mis kuju on Lääneranna valla võimutüli võtnud. „Kujutage korraks ette, et riigikogu esimees kutsub istungi kokku ja siis aseesimees ütleb, et ei-ei-ei. See on täiesti jabur,” ütles Maruste.

Läänerannas on võimul vähemusvalitsus: Maruste juhitavas koalitsioonis on kümme, opositsioonis 11 volinikku.