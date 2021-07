Juhtkiri: sulgemise asemel

Koroonaviirusega nakatunute arv tõuseb iga päevaga kõikjal Eestis. Reedese seisuga oli Eestis viimase kahe nädala haigestumus 100 000 elaniku kohta juba 117,99. Läänemaal on olukord pisut leebem. Siin oli sama näitaja reedel 73,4. Viimati oli Läänemaal samasugune näit poolteist kuud tagasi, 17. juunil.

Kuna nakatumisnäit läks Eestis üle saja, otsustas valitsus seniseid piiranguid karmistada ja eeliseid luua just vaktsineeritutele, läbipõdenutele ja neile, kes tõestavad testiga, et ei ole nakkusohtlikud. Kui inimene suudab tõendada oma nakkusohutust, jääb kogu elu talle samamoodi avatuks nagu varemgi. Kui mitte, pole tal asja suurfestivalidele, tema ees sulguvad nii jõusaalid, spaad kui ka toitlustuskohad.

Haapsalu kultuurikeskuse direktor Gülnar Murumägi ütles, et mõistab piiranguid, sest see hoiab ära veel hullema – kogu meelelahutuse kinnipanemise, nagu seda Eestis kahel viimasel kevadel tehtud on.

Ka ütlevad pidude korraldajad, et tahavad küll pidusid korraldada, kuid ei soovi endale külge negatiivset templit, kui nende üritustelt peaks alguse saama koroonakolle. Ürituste korraldajad ütlesid, et tõendeid on neil kavas kontrollida tähelepanelikult ja peole tulnu peab esitama ka isikut tõendava dokumendi.

Kas tõendiga ringi käimine on inimõiguste rikkumine? Kindlasti on seda meelt kõik need, kellel pole ette näidata vaktsineerimis- või läbipõdemistõendit, sest testi eest tuleb välja käia ligi 50 eurot – vastasel juhul jääb kogu meelelahutus inimesele suletuks. Tasulise testi tegemisega on juba harjunud need, kel on soov välismaale reisida. Ehk tehakse test ka kauaoodatud festivalile pääsemiseks, kuid on raske arvata, et keegi hakkaks pelgalt söögikohta pääsemiseks omajagu kallist testi tegema.

Seda, kas piirangutest on ka kasu ja kooliaasta alguseks on nakatumine taas langemas, selgub alles siis, kui see aeg on kätte jõudnud.