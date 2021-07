Juhtkiri: haapsallane armastab oma linna

Teisipäeval tutvustas staažikas giid ja ajakirjanik, Lääne Elu peatoimetaja Kaire Reiljan Haapsalu raudteejaamas oma vastilmunud raamatut „Jalutajana Haapsalus”, mis jutustab lugusid linnakese kaugemast ja lähemast minevikust ning Haapsaluga seotud tuntud inimestest läbi aegade. Autor on selle giidile kohaselt üles ehitanud jalutuskäiguna Haapsalus, mille saab ka reaalselt läbi teha.

Raamatuesitlusele tuli ootamatult palju inimesi nii autori enda kui ka kirjastaja jaoks. Kirjastuse müügiks kaasa võetud 30 raamatut leidsid omaniku teravas konkurentsis. Vaatepilt, kus kirjastajale raha pihku surutakse ning pooleldi avatud raamatupakist tema süles trükisooje teoseid rabatakse, oli muljetavaldav.

Haapsalus, tõsi küll, pole see esimene kord, et linlased raamatuesitlusele hulgakaupa kokku tulevad, nii et ei mahu ruumi sissegi. Haapsalust pärit kirjaniku Aidi Valliku „Minu Haapsalu” esitlus Haapsalus mullu septembris tõi kokku võibolla et suuremagi hulga huvilisi.

Nii et haapsallane loeb, eelkõige aga on haapsallane oma linna tõeline patrioot ja loeb väga hea meelega just oma linnast. Kirjastaja mõte Reiljani raamat jalutuskäigule kaasa võtta võeti publiku seas hästi vastu. Üks tähelepanelik raamatusõber märkis lausa, et õnneks on raamat kaalult küllalt kerge ega koorma liigselt ridiküli. Peale selle jätkub seda päris mitmeks jalutuskäiguks, et vahel pingile istuda ja mõne koha või inimese kohta pikemalt lugeda.

See kõik ei tähenda, et haapsallased oma linna suhtes kriitilised poleks, aga mis see kriitika ikka muud on, kui soov teha elu paremaks. Kes ei suuda jõuga, tuleb appi nõuga, ja kui mitte muidu, siis osutades sellele, mis veel kõige paremini pole, aga see on kõik puhas armastus. Kui haapsallastel poleks oma kodulinna vastu sooje tundeid, ei köidaks sellest rääkivad raamatud tähelepanu.