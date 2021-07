Haapsalu sai uue restorani

Arvo Tarmula fotod

Endise Rondo kohviku ruumides avas juuli lõpus Tallinnas tegutsev restoran Rado oma teise restorani.

Restoranipidaja, Paliverest pärit Triinu Tapper ütles, et nädalaga, mil restoran avatud on olnud, on neid väga hästi vastu võetud. „Juba on olnud ka neid, kes tulevad teist korda,” ütles Tapper. „Tundub, et maitses.”

