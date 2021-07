Erkki Bahovski: rohelise šokiteraapia ootel

Eelmisel nädalal tuli Euroopa Komisjon välja väga ambitsioonika rohelise kokkuleppe kavaga, mille järgi peaks Euroopa Liit vähendama 2030. aastaks kasvuhoonegaaside netoheidet vähemalt 55 protsenti võrreldes 1990. aasta tasemega. Rohelise kokkuleppe kava on osa Euroopa Liidu plaanist muutuda 2050. aastaks kliimaneutraalseks.

Eelmise nädala rohelise kokkuleppe kava väljub tavapärasest energiasektorist ja jõuab tegelikkuses meie kõigi igapäevaharjumusteni. Põhimõtteliselt peaks meil kõigil 14 aasta pärast olema elektri- või vesinikautod (või veel mingi variant, aga mitte sisepõlemismootoriga autod), peame hakkama ilmselt liha eest rohkem maksma (suure tõenäosusega ka autode eest). Ja nii edasi ja nii edasi.

Nalja ei ole – Euroopa Komisjon kuulutas uhkelt, et fossiilkütustel põhinev majandus on minevik. Saab näha, kas sellega keeratakse lõplikult selg 20. sajandile, kuid on selge, et ees seisavad põhimõttelised muudatused.

