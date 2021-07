Lugejakiri: kas Haapsalu sülitab rohelise ja vaikse linna tiitlile?

Ostsin Haapsallu korteri. Juba esimesel korteriühistu koosolekul läks põnevaks.

Koosolek toimus keset majaesist kõnnumaad – vabandust, keset püha muruplatsi, millega paraku… kogu kinnistu haljastus ka piirdub. Kui jooksvad küsimused lahendatud ja vanemad daamid (kellest kogu KÜ koosnebki) tagapool juba väiksemates gruppides muljeid vahetama asusid, võtsin haljastuse teema üles.

Nüüd astus ette ühistu ainus (?), umbes 60aastane, veel täies elujõus meesliige, kes teatas vastuvaidlemist välistaval toonil, et mingit haljastust tema ei luba. Naised vakatasid ja vaikisid resigneerunult. Keegi oponeerida ei julgenud või ei viitsinud, ehkki veel eelmisel päeval oli üks kohalolijaist teispool maja samasugusel kõnnumaal vilistavas tuules avaldanud rõõmu, et keegi uutest elanikest ka puudeusku on.

Kuulnud, et haljastuskeelu põhjus on muu hulgas hirm lehtede riisumise ees, pakkusin alternatiiviks okaspuid, mille peale tähtis mees närvlikkusest katkendlikul häälel teatas, et see olevat veel hullem (?) ja lisas teatud rahuldustundega, et „ega siin midagi kasva ka”.

Asi jäi esialgu sinnapaika. Peagi hakkas aga selguma, et tänu kõrghaljastuse puudumisele töötavad kõik ümbritsevate korrusmajade lagedad küljed täiuslike akustiliste ekraanidena, mis kajavad vastu nagu kanjonis. Nii et kui hetkeks lakkab niidukite plärin ümbritsevatel kruntidel (harv juhus küll!), on maja ümber kuulda ka tikutoosi kukkumist paarikümne meetri kaugusel.

Mõni aeg hiljem toimus läheduses – paarisaja meetri kaugusel – üsna viisakas aiapidu, ja iga viimane kui sõna oli kuulda! Rääkimata siis veel majadevahelise kanjoni piires räägitavast!

Kratsisin kukalt. Need inimesed elavad siin juba aastaid – kas siis keegi ei julge kurjale mehikesele vastu hakata ja paari puud istutada? Et akustika just kruntide lageduse tõttu nii hull on, peaks ju ometi olema ilmselge? Või on inimestel ükskõik?

Muruniitmise plärinat taluvad elanikud ka kuidagi kahtlaselt stoiliselt – ei ole veel kuulnud, et keegi oleks „tõstnud relvad hädamere vastu”. Ehk olen ma ise ülitundlik? Aga eriti kuumadel päevadel ajab ikka lausa ahastama: akent ju kinni ei pane – ja siis võimutsebki see halastamatu plärin ka sinu elamises mitu tundi. Ainult selle pärast, et keegi nii väga armastab korda, et nüsib aga jonnakalt… viimaseid jäänukeid murust, mis selletagi juba põuast kolletanud – sest „nii on ju alati tehtud”…

See täiesti normaalseks peetav kõrvulukustav plärin saadab Eestimaa suvesid hommikust õhtuni nii maal kui ka linnas, nii pealinnas kui ka provintsis, nii nädala sees kui ka nädalavahetusel – kogu vegetatsiooniperioodi vältel igavesest ajast igavesti, aamen! Ja keegi, mitte keegi ei tule selle pealegi, et paljudele inimestele on selline „vältimatu” müra väga piinav!

Eestis oleks selline süüdimatu müratekitamine nagu iseenenesestmõistetav („vana normaalsus”?), sest see on ju… korra loomine! Ja paljud inimesed armastavad korda rohkem kui vaikust, ilu või loodust! Ikkagi saksa kultuuritaustaga rahvas ju. Ordnung muss sein!

Korraga sain aru, miks keegi koosolekul kurjale mehele midagi öelda ei täinud: tema niidab ju vabatahtlikult muru! Seda aga peetakse meil Eestis suureks teeneks. Muruniitja on igal juhul tehtud mees/naine: tema loob ju korda! Ja õige (tööka! korra looja!) hõlma ei hakka ometi keegi, pealegi kui see sulle kui ühistu liikmele euro või paar tasulise niitmise arvelt säästab. Aga mis ajab inimest selle palavagagi ikka juba täiesti lootusetult kõrbenud muru kallale? Sisemine sund? Või see kõigutamatu slõugan „nii on alati tehtud”?

Kõige selle taustal hakkab tunduma, et Haapsalu inimene sülgab vaikse ja rohelise linna kuvandile. Mis kuradi puud – muru haljastabki! Ei haljasta või? Vaadake linna peatänavat, kuidas seal on kord maksma pandud – kõik tülikad, lehti ajavad puud on korralikult maha võetud!

Uuemõisa pargi meadow-style’is* niitmata jäetud aas aga tekitas korralikes kodanikes kohe vastuseisu. Mine sa tee sellele korralikule kodanikule selgeks, et linna- ja aiahaljastuses on ammu uued suunad.

Ainult et lubage küsida: kui looduse ja kaasinimeste säästmine jätab külmaks, siis raha säästmine peaks ju ometi huvitama?

Või peaks murufetišistidele siiski hoopis tänulik olema – on nad ju ikka paremad kui betoonkivikatte austajad? Muruplatsid võiks ju ka lõppude lõpuks asfalteerida – poleks üldse probleemi!

Haapsalu elanik (nimi on toimetusele teada)