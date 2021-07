Elektri hind on täna ajaloo kõrgeim

Päeva keskmine elektrihind Eesti hinnapiirkonnas on täna 108,47 eurot, mis on ajaloo rekordiline hind, kirjutas Postimees.

„Tänane päeva keskmine hind on teadaolevalt ajaloo kõrgeim,” kinnitas Eleringi kommunikatsioonijuht Ain Köster. Ta lisas, et jooksvaid hindu nad ei kommenteeri, sest ei jälgi ega analüüsi iga tunni ja iga päeva hinda.

„Üldiselt võib öelda, et elektrituru hind on nõudluse ja pakkumise funktsioon. Hinda mõjutavad muu hulgas kõrged maagaasi ja kivisöe hinnad, lisaks kõrge CO2 hind,” rääkis Köster ja lisas, et suvi on tavaliselt ka hooldusteperiood, kui osa pakkumisest on turult väljas.