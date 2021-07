Kutsekool võttis vastu 190 uut õppurit

Haapsalu kutsehariduskeskus võttis vastu 190 õppurit, vähemalt teist sama palju pääseb veel õppima.

„Lõppes vastuvõtu esimene voor, teise vooru avasime 5. juulil,” ütles Haapsalu kutsehariduskeskuse direktor Ingrid Danilov.

Kõige menukamad erialad – mööblirestauraator, tegevusjuhendaja ja IT-süsteemide nooremspetsialist – on täis. Sinna enam kedagi vastu ei võeta. Mõned üksikud vabad kohad on jäänud raamatupidamise ja pehme mööbli valmistaja erialal, mis on samuti menukad. Ülejäänud erialadel on rohkem vabu kohti.

1. septembril alustab kutsehariduskeskuses 400 uut õppurit, üldse on õpilasi 800. Haapsalu kutsehariduskeskuses lõpeb vastuvõtt 24. augustil.