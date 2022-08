Galerii: Haapsalu kutsehariduskeskus pidas sünnipäeva

Fotod Kaire Reiljan

Haapsalu kutsehariduskeskus (HKHK) kutsus reede õhtul kokku oma õpetajad, head sõbrad ja koostööpartnerid, et ühiselt tähistada kooli 35. ja täiskasvanuhariduse 75. sünnipäeva.

„Täna on siin need inimesed, kes on mänginud rolli selles, et saame siin täna olla. Kui ei oleks teid, ei saaks me tähistada 35. ja 75. sünnipäeva,” ütles sellest aastat kooli juhtiv Riinu Raasuke. Ta rõhutas, et täiskasvanuharidust ei saa olla, kui ei ole kogukonda.

Äsja ameti maha pannud HKHK direktori Ingrid Danilovi sõnul on HKHK teiste kutsekoolidega võrreldes noor, sest vahepeal oli ligi kolmkümmend aastat, kui Läänemaal kutseharidust ei antudki. Kuigi koolil on 35 aasta jooksul olnud mitmeid arenguetappe ja vahepeal on kooli saatus rippunud ka juuksekarva otsas, on HKHK nüüdseks kujunenud regionaalseks hariduskeskuseks, sest enam kui pooled õpilased on Harjumaalt ja Tallinnast ning palju tullakse kooli ka Hiiu-, Rapla- ja Pärnumaalt.

Kui 1987. aastal alustas kool 30 õpilasega, siis nüüd on HKHKs sügiseti õpilasi üle 800. Muutunud on seegi, et kui varem oli kaks kolmandikku õpilastest noored ja kolmandik täiskasvanud, siis nüüd on täiskasvanud õppijad enamuses.

Danilovi sõnul oli üks viimaseid suuremaid muutusi kooli elus see, et 2019. aastal liideti kutsehariduskeskusega ka Haapsalu täiskasvanute gümnaasium. Just täiskasvanute gümnaasiumi 75. aastapäev oli see, mida nüüd koos kooli sünnipäevaga tähistatakse.

Kui reedel tänas kool sõpru ja koostööpartnereid, siis täna õhtul peab kool vilistlaspidu.