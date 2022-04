Ingrid Danilov paneb ameti maha

12 aastat Haapsalu kutsehariduskeskust juhtinud Ingrid Danilov paneb 1. juulist ameti maha.

„On jah selline plaan. On seda tööd juba tehtud küll,” kinnitas Danilov eile Lääne Elule. Danilovi sõnul on praegu just õige aeg lahkuda, sest kutsehariduskeskuses käivitub uus arengukava ja algab uus eurotoetuste periood. „Tore, kui see juhtuks uue juhi käe all. See võiks koolile kasuks tulla,” ütles Danilov.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!