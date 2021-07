Galerii: algas Posti tänava puude langetamine

Malle-Liisa Raigla fotod

Täna alustas Läänemaa metsaühistu Posti tänava puude langetamisega, et puud freesimismasinale ette ei jääks.

Kokku läheb täna mahavõtmisele üle saja Posti tänava puu. Mõned puud, mis on märgistatud, jäävad alles.

Posti tänaval tuleb puud maha võtta, sest nende juured saavad ehituse käigus kannatada ja pärast remonti nad enam ellu ei jää.

Puude langetamise ajal seisatasid möödakäijad, vaatasid puude langetamist ja pildistasid seda.

Läänemaa metsaühistu juht Mikk Link ütles, et võivad mahavõetud puid anda soovijatele. Lingi sõnul on kolm inimest andnud teada, et soovivad puid, et nendest midagi meisterdada. Allesjäävad puud lähevad hakkeks.

Uute puudena on arhitekt Posti tänaval näinud haaba, pihlakat ja iluõunapuid, mis on praegustest madalamad ja sobivad paremini linnakeskkonda.